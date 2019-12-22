2019-12-22T06:54:27+03:00
Происшествия

Водителя, совершившего смертельное ДТП под Куйтуном, вычислили по отбитой эмблеме

Глубокой ночью он сбил двоих прохожих на улице поселка Харик
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Водителя, совершившего смертельное ДТП под Куйтуном, вычислили по отбитой эмблеме.Водителя, совершившего смертельное ДТП под Куйтуном, вычислили по отбитой эмблеме.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В подробностях этого ДТП еще предстоит разбираться полиции. Как случилось, что двое прохожих глубокой ночью, а ДТП произошло в два часа, оказались на безлюдной улице небольшого поселка Харик и попали под колеса едва ли не единственного в этот час автомобиля?

- Водитель совершил наезд на 30-летнего мужчину и 37 летнюю женщину, после чего скрылся с места происшествия, - сообщает подробности ГУ МВД по Иркутской области. -. От полученных травм мужчина скончался на месте. Женщина доставлена в больницу

Виновнику ДТП предлагали сдаться добровольно. Искали свидетелей. Но очень быстро вычислили благодаря сколотой эмблеме - значку автомобиля, который отпал на месте аварии. Мужчина оказался ровесником пострадавшей - ему тоже 37 лет. Ранее он был лишен водительских прав, потому что был пойман за рулем ы пьяном виде. От освидетельствования он отказался и в этот раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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