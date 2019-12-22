2019-12-22T07:38:40+03:00
Общество

Бесплатный каток и елку на острове Конный в Иркутске откроют в воскресенье, 22 декабря

Всех, кто придет на праздник, ждет сказочная программа с конкурсами
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Бесплатный каток и елку на острове Конный в Иркутске откроют в воскресенье, 22 декабря.Бесплатный каток и елку на острове Конный в Иркутске откроют в воскресенье, 22 декабря.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Настоящий праздник ждет иркутян сегодня, в воскресенье 22 декабря, на острове Конный. Здесь зажгет свои огни 14-метровая елка и откроется бесплатный каток для всех горожан. Будет ярко и весело - это точно.

- Гостей праздника в 17.00 22 декабря ждет сказочная программа с аниматорами, конкурсами и танцами, - сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

Вот и подробности. Итак, любителей активного и просто праздничного отдыха на катке встретят ледяные Дед Мороз и его внучка Снегурочка. Впрочем, "настоящие" тоже будут появляться, поздравлять народ.

Горожане смогут делать селфи у сказочных персонажей и конструкции «2020», тоже отлитой изо льда. Но мы ведь с вами пришли сюда не за этим? Все верно! Все на горки, лабиринт. И на сам каток, конечно.

А чем еще заняться сегодня, 22 декабря, в Иркутске? Подробности - в афише на выходные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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