Бесплатный каток и елку на острове Конный в Иркутске откроют в воскресенье, 22 декабря
Настоящий праздник ждет иркутян сегодня, в воскресенье 22 декабря, на острове Конный. Здесь зажгет свои огни 14-метровая елка и откроется бесплатный каток для всех горожан. Будет ярко и весело - это точно.
- Гостей праздника в 17.00 22 декабря ждет сказочная программа с аниматорами, конкурсами и танцами, - сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.
Вот и подробности. Итак, любителей активного и просто праздничного отдыха на катке встретят ледяные Дед Мороз и его внучка Снегурочка. Впрочем, "настоящие" тоже будут появляться, поздравлять народ.
Горожане смогут делать селфи у сказочных персонажей и конструкции «2020», тоже отлитой изо льда. Но мы ведь с вами пришли сюда не за этим? Все верно! Все на горки, лабиринт. И на сам каток, конечно.
А чем еще заняться сегодня, 22 декабря, в Иркутске? Подробности - в афише на выходные.
ИСТОЧНИК KP.RU