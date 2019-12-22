2019-12-22T08:21:30+03:00
Общество

Выборы мэра Нижнеудинского района: на 12.00 проголосовало 7, 6% избирателей

Всего на территории зарегистрировано 50,8 тысячи человек, имеющих право участвовать в выборах главы Нижнеудинского района
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Выборы мэра Нижнеудинского района: на 12.00 проголосовало 7, 6% избирателей.Выборы мэра Нижнеудинского района: на 12.00 проголосовало 7, 6% избирателей.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Выборы мэра Нижнеудинского района проходят 22 декабря. Напомним, прежний руководитель муниципалитета Сергей Худоногов 13 июля подал в отставку после скандала, связанного с ликвидацией последствий наводнения.

Сегодня с самого раннего утра жители поселков района и самого Нижнеудинска пошли на избирательные участки. В списках кандидатов пятеро: Александр Архангельский («Единая Россия»), Анатолий Крупенев (самовыдвижение), Евгения Малинина (ЛДПР), Дмитрий Марусенко («Справедливая Россия»), Светлана Харламова («Патриоты России»), - сообщает Избирком Иркутской области.

-Для голосования изготовлена 51 тысяча бюллетеней. Организацией выборов занимаются 89 участковых комиссий. По данным на 10 часов утра явка на выборы мэра Нижнеудинского района составила 3,11%. А всего через 2 часа, по данным системы ГАС "Выборы", выросла до 7, 61%. А это значит - люди активны. Уже проголосовало 80% имеющих право голоса на участке №1128. Это жители посёлка Водопадный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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