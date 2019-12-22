Выборы мэра Нижнеудинского района: на 12.00 проголосовало 7, 6% избирателей
Выборы мэра Нижнеудинского района проходят 22 декабря. Напомним, прежний руководитель муниципалитета Сергей Худоногов 13 июля подал в отставку после скандала, связанного с ликвидацией последствий наводнения.
Сегодня с самого раннего утра жители поселков района и самого Нижнеудинска пошли на избирательные участки. В списках кандидатов пятеро: Александр Архангельский («Единая Россия»), Анатолий Крупенев (самовыдвижение), Евгения Малинина (ЛДПР), Дмитрий Марусенко («Справедливая Россия»), Светлана Харламова («Патриоты России»), - сообщает Избирком Иркутской области.
-Для голосования изготовлена 51 тысяча бюллетеней. Организацией выборов занимаются 89 участковых комиссий. По данным на 10 часов утра явка на выборы мэра Нижнеудинского района составила 3,11%. А всего через 2 часа, по данным системы ГАС "Выборы", выросла до 7, 61%. А это значит - люди активны. Уже проголосовало 80% имеющих право голоса на участке №1128. Это жители посёлка Водопадный.
ИСТОЧНИК KP.RU