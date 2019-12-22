Игорь Кобзев выразил соболезнования родным и близким рабочих, погибших из-за обвала грунта в Тулуне

СЕГОДНЯ 10:59 2019-12-22T10:59:18+03:00

Во время рабочей поездки в Тулун, пострадавший от летнего наводнения, он побывал на месте трагедии

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Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев от имени жителей Иркутской области и правительства Приангарья выразил соболезнования родным и близким рабочих, погибших в результате обвала грунта во время проведения земляных работ в городе Тулун 20 декабря 2019 года.

-Очень жаль, когда гибнут молодые люди, полные сил, планов и энергии. Их безвременный уход из жизни - огромная утрата для всех, кто знал и любил погибших, работал с ними. Случившееся непоправимо. В эти трудные дни мы скорбим вместе с семьями погибших, их родными и близкими, - отметил Игорь Кобзев.

Во время поездки в Тулун Игорь Кобзев побывал на месте трагедии, дал необходимые распоряжения руководителям фирмы -подрядчика оказать всю необходимую помощь семьям погибших, произвести выплаты семьям и разобраться в причинах произошедшего.

СУ СК РФ по Иркутской области возбуждено уголовное дело по статье за нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшие смерть двух и более лиц. Следователи ведут работу на месте трагедии, работают с очевидцами. Их задача - установить истину. По предварительным сведениям, в месте, где провалился грунт, располагался детдом, который пострадал во время летнего наводнения.

Напомним, в результате двух ударов стихии, которые обрушились на Приангарье летом 2019, под водой оказались земли 8 районов: Нижнеудинского, Черемховского, Тулунского, Шелеховского, Слюдянского, Зиминского, Усольского и Заларинского. Вода пришла в 20 населенных пунктов, где подтопленными оказались 475 домов. Погибли 26 человек, четверо пропали без вести.

Так выглядел Тулун летом этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU