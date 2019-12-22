"Квартиру снимаем!": под видом аренды жилья мошенники выудили у сибирячки 700 тысяч

СЕГОДНЯ 15:22 2019-12-22T15:22:06+03:00

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Мошенники всегда хорошие психологи. Они способны так обработать самого недоверчивого и рассудительного человека, что он отдаст последнее. Особенно если не знаком с технологиями. Так, пообещав арендовать жилье, лжесотрудники государственной службы похитили больше 700 тысяч рублей у жительницы Усть-Кута. Как дело было?

-В дежурную часть полиции обратилась жительница города с заявлением о хищении денег с ее карты, - сообщает ГУ МВД по Иркутской области. - Как установили полицейские, ранее женщине позвонили неизвестные, представившись -семейной парой из соседнего региона и сообщили, что хотели бы арендовать у нее квартиру на два года. Они объяснили, что являются сотрудниками одной из госслужб и переводятся в их город .

Сначала требовалось внести предоплату. Этим занялся сын потерпевшей. Как он должен был отреагировать, услышав, что собеседники якобы по ошибке перевели на счет 150 тысяч рублей? Проверить информацию. Но это требовало времени и визита в банк. Сибирячка не пользовалась ни мобильным банком, ни онлайн-сервисами. Это было на руку мошенникам. Ведь им поверили на слово. И перевели "назад" эти 150 тысяч не один, а несколько раз ( потенциальные квартиросъемщики ссылались на то, что платеж не проходит. А потом, как и следовало ожидать, деньги на счету кончились.

А "покупатели" отключили телефоны. Возбуждено уголовное дело по статье за кражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU