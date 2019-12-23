Прогноз погоды в Иркутске на 23 декабря: днем до -14
В Иркутске в понедельник, 23 декабря, как сообщают синоптики, переменная облачность. Существенных осадков не ожидается. Ветер дует с северо-востока со скоростью 2-7 м/с. Утром за окном до -20, днем температура воздуха -12…-14 градусов.
- По области также переменная облачность, местами небольшой снег, утром в отдельных районах туман, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Ветер по области дует также северо-восточный, восточный со скоростью 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура в регионе утром -19…-24, днем столбики уличных термометров покажут -12…-17, при облачной погоде -22…-27. Самым холодным местом на карте Приангарья сегодня будут северные и верхнеленские районы – там до -25…-30 градусов, местами -35…-40.
В горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья -8…-13, местами до -16…-21.
ИСТОЧНИК KP.RU