2019-12-23T03:11:03+03:00
Общество

Прогноз погоды в Иркутске на 23 декабря: днем до -14

По области – небольшой снег
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Прогноз погоды в Иркутске на 23 декабря: днем до -14Прогноз погоды в Иркутске на 23 декабря: днем до -14Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

В Иркутске в понедельник, 23 декабря, как сообщают синоптики, переменная облачность. Существенных осадков не ожидается. Ветер дует с северо-востока со скоростью 2-7 м/с. Утром за окном до -20, днем температура воздуха -12…-14 градусов.

- По области также переменная облачность, местами небольшой снег, утром в отдельных районах туман, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ветер по области дует также северо-восточный, восточный со скоростью 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура в регионе утром -19…-24, днем столбики уличных термометров покажут -12…-17, при облачной погоде -22…-27. Самым холодным местом на карте Приангарья сегодня будут северные и верхнеленские районы – там до -25…-30 градусов, местами -35…-40.

В горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья -8…-13, местами до -16…-21.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пробки 23 декабря в Иркутске: три ДТП на пути к Глазковскому мосту, а всего их - 10
Выборы мэра Нижнеудинского района: победил самовыдвиженец Крупенев
Прогноз погоды в Иркутске на 23 декабря: днем до -14
"Квартиру снимаем!": под видом аренды жилья мошенники выудили у сибирячки 700 тысяч
Игорь Кобзев выразил соболезнования родным и близким рабочих, погибших из-за обвала грунта в Тулуне
Выборы мэра Нижнеудинского района: на 12.00 проголосовало 7, 6% избирателей
Бесплатный каток и елку на острове Конный в Иркутске откроют в воскресенье, 22 декабря
Водителя, совершившего смертельное ДТП под Куйтуном, вычислили по отбитой эмблеме
За декабрь мошенники похитили у жителей Иркутской области 6 миллионов рублей
Как в игре GTA: автомобилист снес светофор и дорожный знак на перекрестке в Братске
Иркутянка организовала наркопритон в своей квартире на улице Александра Невского
В Листвянке хотят снести беседки, установленные на берегу Байкала
Избили до смерти: 16-летняя девушка вместе с подругой убила жительницу Тайшета
Водитель из Бурятии сам скрутил преступника, который обчистил его автомобиль
ВХЛ: ХК «Ермак» проиграл в гостях красноярскому «Соколу»
Иркутяне предпочитают не живые, а искусственные новогодние елки
Парковки больше нет: стоянка автомобилей будет запрещена вокруг сквера Кирова в Иркутске
76-летнего пенсионера обвиняют в убийстве иркутского фотохудожника Владимира Харитонова
Грузовик сбил 9-летнего ребенка в Усть-Куте
Иркутская область вошла в топ-20 самых лучших регионов России для туризма
Спасатели выяснили, что стало возможной причиной пожара в переулке Пограничном в Иркутске
Стрельба на автобусной остановке: братчанин убил своего приятеля
Архитектурный конкурс на создание нового микрорайона организовала Иркутская нефтяная компания
Федеральная трасса Р-258 «Байкал» в Бурятии перекрыта: на дороге перевернулась фура
«Где автобус?»: как ходит общественный транспорт по вечерам, проверят в Иркутске
Игорь Бычков избран директором Иркутского филиала СО РАН
Работникам предприятия в Бодайбо задолжали зарплату на 1,2 миллиона рублей
Затопило Партизанскую: авто иркутянина «помыли грязью»