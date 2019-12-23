2019-12-23T05:19:05+03:00
Общество

В горящую квартиру на восьмом этаже в Иркутске пожарные поднимались по выдвижной лестнице

Пожар произошел утром 23 декабря на ул. Байкальская
Мария КНЯЗЕВА
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В горящую квартиру на восьмом этаже в Иркутске пожарные поднимались по выдвижной лестнице. Фото: ДТП 38RUS ИркутскВ горящую квартиру на восьмом этаже в Иркутске пожарные поднимались по выдвижной лестнице. Фото: ДТП 38RUS Иркутск
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Этим утром жителям ул. Байкальская, 124/1 пришлось не сладко. Пожар вспыхнул на восьмом этаже многоквартирного дома. Запертым в помещении оказался мужчина. Самостоятельно выбраться из квартиры он не смог.

По словам очевидцев в группе «ДТП 38RUS Иркутск» в соцсетях, он в надежде не надышаться углекислым газом открыл окно и стоял возле него. Пожарные приняли решение взбираться в квартиру по выдвижной лестнице. Мужчину удалось эвакуировать. Еще семь человек вывели по лестничным маршам. Погибших нет.

Причины возгорания и ущерб устанавливаются.

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Спасатели выяснили, что стало возможной причиной пожара в переулке Пограничном в Иркутске. Дознаватели выяснили, что кто-то поджег вещи в тамбуре дома на пятом этаже

ИСТОЧНИК KP.RU

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