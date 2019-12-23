В горящую квартиру на восьмом этаже в Иркутске пожарные поднимались по выдвижной лестнице
Этим утром жителям ул. Байкальская, 124/1 пришлось не сладко. Пожар вспыхнул на восьмом этаже многоквартирного дома. Запертым в помещении оказался мужчина. Самостоятельно выбраться из квартиры он не смог.
По словам очевидцев в группе «ДТП 38RUS Иркутск» в соцсетях, он в надежде не надышаться углекислым газом открыл окно и стоял возле него. Пожарные приняли решение взбираться в квартиру по выдвижной лестнице. Мужчину удалось эвакуировать. Еще семь человек вывели по лестничным маршам. Погибших нет.
Причины возгорания и ущерб устанавливаются.
Читайте также:
Квартира загорелась в шестиэтажном доме в переулке Пограничный в Иркутске. Причины ЧП выясняются [видео]
Спасатели выяснили, что стало возможной причиной пожара в переулке Пограничном в Иркутске. Дознаватели выяснили, что кто-то поджег вещи в тамбуре дома на пятом этаже
ИСТОЧНИК KP.RU