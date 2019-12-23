Двое жителей Иркутской области, совершившие двойное убийство на турбазе, отправятся за решетку на 17 лет

СЕГОДНЯ 09:28 2019-12-23T09:28:44+03:00

Изменить размер текста: A A

После поездки на турбазу двое сибиряков отправились на скамью подсудимых. Напомним, с чего все началось. Четыре приятеля решили весело провести выходные – поехали на природу за город. Они сняли домик, где распивали спиртное. Во время застолья между тремя друзьями завязалась ссора. Уладить конфликт словами они не смогли. Началась драка, которая закончилась убийством.

- Побоявшись, что четвертый сообщит о преступлении в полицию, преступники решили избавиться от ненадежного свидетеля, - сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Один из злоумышленников заставил другого убить приятеля.

На убийц завели три уголовных дела: за убийство, совершенное группой лиц, за подстрекательство к совершению убийства и за убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление. Иркутский областной суд внес злоумышленникам обвинительный приговор. Они отправятся за решетку на 17 лет 6 месяцев и 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU