Новогоднему чуду быть: 82 школьника из Иркутской области едут на Кремлевскую елку

СЕГОДНЯ 10:19 2019-12-23T14:57:06+03:00

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Увидеть главную новогоднюю елку страны - одно из самых заветных желаний для каждого ребенка. Да и кто из взрослых не мечтает встретить Новый год в столице на Красной площади? И такой шанс появилась у ребят из Иркутской области. В этом году 82 школьника поехали в Москву, чтобы увидеть рождественскую красавицу в Кремлевском дворце.

- Попасть в число тех, кому посчастливиться поехать в новогоднее путешествие, сложно. Отбор очень жесткий. В список попадают отличники учебы, победители конкурсов, школьных и районных олимпиад, спортивных соревнований, - сообщает ИА Сибирские Новости.

Для школьников новогодняя Москва запомнится не только Кремлевской елкой. Они увидят водное шоу в Москвариуме, посетят Музей Космонавтики, а некоторые даже смогут покататься на коньках прямо на Красной площади.

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ИСТОЧНИК KP.RU