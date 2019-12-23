2019-12-23T15:03:25+03:00
Происшествия

5-летняя девочка попала под колеса автомобиля, катаясь с горки в Иркутске

Опасный склон на месте аварии засыпали песком уже на следующее утро
Виктория ГЕРКО
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5-летняя девочка попала под колеса автомобиля, катаясь с горки в Иркутске5-летняя девочка попала под колеса автомобиля, катаясь с горки в ИркутскеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Любимая детская зимняя забава чуть не закончилась трагедией для 5-летней девочки из Иркутска. В микрорайоне Юбилейный вечером 20 декабря она каталась с горки и попала прямо под колеса автомобиля. Результатом такого опасного развлечения - испуг и ушиб спины.

- Горка была между гаражами, а заканчивалась прямо на дороге. Машины проезжают в этом месте редко. Но, все-таки, это дорога. Риск попасть под колеса есть всегда. Даже под присмотром взрослых, - сообщает ИА Байкал24. – Недоглядела и мама девочки. Почему она разрешила кататься дочке в таком опасном месте – непонятно.

К счастью, малышка отделалась несерьезными травмами. На месте аварии ее осмотрели врачи. Госпитализация девочке не понадобилась. А опасную горку быстро убрали - ее засыпали песком уже на следующее утро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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