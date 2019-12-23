Иркутская область попала в середину рейтинга закредитованности регионов России

СЕГОДНЯ 12:02 2019-12-23T12:03:37+03:00

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Назван рейтинг закредитованности регионов России, среди них лидирует Калмыкия, где больше всего долгов на каждого человека. Меньше всего же займов – на юге страны – в Ингушетии, Крыму, Дагестане. Рейтинг составлен РИА Новости.

Иркутская область в этом списке находится на 48 месте из 85. По данным исследования, соотношение среднего долга по кредитам и годовой зарплаты в году 2019 составляет 55,7%. Сумма среднего долга перед банками на душу населения - 260,9 тыс рублей, а изменение задолженности за год – 33,6.

В соседней Бурятии цифры примерно такие же, правда, сумма среднего кредита чуть меньше - 222,1 тыс рублей. А вот в Красноярском крае картина лучше. Этот регион находится в рейтинге на 28 месте. И хотя по соотношению долга к зарплате цифра меньше – 51%, средняя сумма задолженности на человека примерно такая же, что и в Иркутской области, и составляет 257,2 тыс рублей.

В целом же средний уровень закредитованности россиян вырос за 2019 год с 44,9 до 47,1%. Ну а приходится опять же в среднем 227 тысяч рублей на россиянина. В Иркутской области, получается, больше.

Добавим, что рейтинг составили на основе данных Центробанка и Росстата. Уровень закредитованности оценивали как соотношение среднедушевого долга по банковским кредитам у активного населения и годовой зарплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU