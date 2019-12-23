Символ уходящего года - микропиг по кличке Ява - стал новогодним подарком для Иркутского зоопарка

СЕГОДНЯ 12:29 2019-12-23T12:32:08+03:00

Свинка уже успела привыкнуть к новой обстановке и даже нашла друзей - щенков Гуньку и Бро

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Заворачивается в одеялко, когда спит, и даже умеет гавкать. Сотрудники зоопарка с теплотой рассказывают про малышку Яву – нового обитателя Дома природы на улице Байкальской. Ей сейчас всего 8 месяцев и весит она примерно столько же – около 8 килограмм. Но несмотря на маленькие размеры, свинка очень энергичная и общительная.

- Ява попала к нам в руки еще в начале ноября. Родилась она в Рязани, а потом ее привезли в Иркутск, - рассказали «Комсомолке» работники зоопарка. - Свинку подарили семье с ребенком. Но ужиться у двух крошек не получилось – пришлось отдавать микропига в зоопарк.

Сейчас Ява уже адаптировалась к новой обстановке и даже нашла друзей среди животных. Микропиг дружит с двумя щенками - с Гунькой и Бро. С ними же она делит один вольер. Каждый посетитель может увидеть ее в Доме природы. Как оказалось, Ява очень общительная и легко идет на контакт с людьми.

Кстати, вопреки распространенному мнению свиньи, и минипиги в том числе, очень умные животные. Они обладают высоким интеллектом, легко запоминают команды и узнают своих хозяев.

ИСТОЧНИК KP.RU