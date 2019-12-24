2019-12-24T03:15:42+03:00
Общество

Прогноз погоды в Иркутске на 24 декабря: днем до -18

По области – местами до -38
Мария КНЯЗЕВА
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Прогноз погоды в Иркутске на 24 декабря: днем до -18Прогноз погоды в Иркутске на 24 декабря: днем до -18Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Иркутске во вторник, 24 декабря, ожидается переменная облачность. Временами может идти небольшой снег. Ветер дует северо-западный со скоростью 3-8 м/с. Температура утром -22…-24, днём за коном -16…-18 градусов.

- По области - переменная облачность, местами небольшой снег, утром в отдельных районах туман, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». – Ветер будет южной четверти, в южных районах северо-западный 3-8 м/с.

Столбики уличных термометров в Приангарье утром покажут -22…-27, днем-16…-21. В западных районах Иркутской области утром при облачной погоде до -17, днём местами до -11. «Ледяными» точками на карте региона станут 24 декабря северные и верхнеленские районы – утром там -38…-43, при облачной погоде -28…-33, днём -27…-32, местами до -38 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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