Водителя, сбившего знак и светофор на центральной площади в Братске, задержали полицейские

СЕГОДНЯ 13:31 2019-12-23T13:32:51+03:00

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В Братске поймали водителя, который попал в ДТП на центральной площади. Напомним, мужчина на седане на полной скорости снес светофор и дорожный знак на перекрестке. Он попытался скрыться с места происшествия незамеченным, но не получилось. Момент аварии попал на видео с камер наблюдения. С помощью записи получилось опознать лихача.

- Найти нарушителя удалось уже на утро. Лихачом оказался 26-летний местный житель, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Выяснилось, что прав у него не было. Лишили еще в 2017 году. А в день аварии мужчина был за рулем чужой машины. Автомобиль принадлежит его другу.

На гонщика завели четыре административных протокола: за невыполнение обязанностей при ДТП, за езду без прав, за повреждение дорожных знаков и за несоблюдение требований о страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU