2019-12-23T13:32:51+03:00
Общество

Водителя, сбившего знак и светофор на центральной площади в Братске, задержали полицейские

Лихачем оказался 26-летний местный житель
Виктория ГЕРКО
Поделиться:
Водителя, сбившего знак и светофор на центральной площади в Братске, задержали полицейские. Фото: "ДТП 38RUS".Водителя, сбившего знак и светофор на центральной площади в Братске, задержали полицейские. Фото: "ДТП 38RUS".
Изменить размер текста:

В Братске поймали водителя, который попал в ДТП на центральной площади. Напомним, мужчина на седане на полной скорости снес светофор и дорожный знак на перекрестке. Он попытался скрыться с места происшествия незамеченным, но не получилось. Момент аварии попал на видео с камер наблюдения. С помощью записи получилось опознать лихача.

- Найти нарушителя удалось уже на утро. Лихачом оказался 26-летний местный житель, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Выяснилось, что прав у него не было. Лишили еще в 2017 году. А в день аварии мужчина был за рулем чужой машины. Автомобиль принадлежит его другу.

На гонщика завели четыре административных протокола: за невыполнение обязанностей при ДТП, за езду без прав, за повреждение дорожных знаков и за несоблюдение требований о страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пожар произошел в пивном ресторане в Иркутске
Из-за прорыва на теплосетях без отопления осталось три общежития в Иркутске
Весь день в темноте: жители четырех поселков в Тулунском районе остались без света
Коммунальная авария в Братске: бригада восстанавливает трубопровод котельной
Водителя, сбившего знак и светофор на центральной площади в Братске, задержали полицейские
Символ уходящего года - микропиг по кличке Ява - стал новогодним подарком для Иркутского зоопарка
Иркутская область попала в середину рейтинга закредитованности регионов России
5-летняя девочка попала под колеса автомобиля, катаясь с горки в Иркутске
Новогоднему чуду быть: 82 школьника из Иркутской области едут на Кремлевскую елку
Двое жителей Иркутской области, совершившие двойное убийство на турбазе, отправятся за решетку на 17 лет
Одежда, инвестиции и яркие принты – новый проект в Иркутске, в котором может принять участие каждый
"Заклинание" на деньги: лже-целительницы подменили пенсионерке из Черемхова 80 тысяч билетами банка приколов
В горящую квартиру на восьмом этаже в Иркутске пожарные поднимались по выдвижной лестнице
Пробки 23 декабря в Иркутске: три ДТП на пути к Глазковскому мосту, а всего их - 10
Выборы мэра Нижнеудинского района: победил самовыдвиженец Крупенев
Прогноз погоды в Иркутске на 23 декабря: днем до -14
"Квартиру снимаем!": под видом аренды жилья мошенники выудили у сибирячки 700 тысяч
Игорь Кобзев выразил соболезнования родным и близким рабочих, погибших из-за обвала грунта в Тулуне
Выборы мэра Нижнеудинского района: на 12.00 проголосовало 7, 6% избирателей
Бесплатный каток и елку на острове Конный в Иркутске откроют в воскресенье, 22 декабря
Водителя, совершившего смертельное ДТП под Куйтуном, вычислили по отбитой эмблеме