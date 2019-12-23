2019-12-23T13:42:12+03:00
Происшествия

Коммунальная авария в Братске: бригада восстанавливает трубопровод котельной

В домах жителей тепло может подаваться не в полном объеме
Яна ЛИСИНА
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ФОТО: пресс-служба администрации города Братска.ФОТО: пресс-служба администрации города Братска.
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В Братске 23 декабря произошла авария на трубопроводе котельной 45 квартала. Сейчас на месте работает бригада из 14 специалистов. Устранение повреждения планируется завершить до девяти часов вечера по местному времени.

Как сообщили в администрации города Братска, утечка на магистральном трубопроводе котельной в Правобережном районе была обнаружена около 11 часов. Оказалось, что разошелся заводской шов. Дома в районах Заярский, Осиновка и 45 квартала были запитаны по циркуляционной схеме с подпиткой теплоносителя по обратному трубопроводу.

Полного отключения тепла не было, введено лишь ограничение теплоснабжения потребителей. Под него попали 13 объектов департамента образования и 4 объекта здравоохранения. 171 многоквартирных жилых домов, 100 домов частного сектора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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