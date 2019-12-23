СЕГОДНЯ 13:55 2019-12-23T13:57:47+03:00

Весь день в темноте: жители четырех поселков в Тулунском районе остались без света. Фото: пресс-служба Иркутской электросетевой компании

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День в темноте. Уже несколько часов жители сразу четырех деревень Тулунского района ждут, когда электричество вернется в их дома. Пропал свет сегодня, 23 декабря, в 14:18. Но где произошел разрыв линии - неизвестно. Восстановить электроснабжение пока не удалось.

- Без света остались жители населенных пунктов Булюшкино, Будагово, Ключевой и Аверьяновки, - сообщает пресс-служба Иркутской электросетевой компании на официальной странице в социальных сетях. - Где произошел разрыв - неизвестно. Бригады "Западных электрических сетей" пытаются найти и устранить повреждения.

Ориентировочно, свет вернется в жилые дома примерно к 7 часам вечера.

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ИСТОЧНИК KP.RU