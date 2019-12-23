2019-12-23T13:57:47+03:00
Общество

Весь день в темноте: жители четырех поселков в Тулунском районе остались без света

На устранение аварийного отключения уже выехала бригада
Виктория ГЕРКО
Поделиться:
Весь день в темноте: жители четырех поселков в Тулунском районе остались без света. Фото: пресс-служба Иркутской электросетевой компанииВесь день в темноте: жители четырех поселков в Тулунском районе остались без света. Фото: пресс-служба Иркутской электросетевой компании
Изменить размер текста:

День в темноте. Уже несколько часов жители сразу четырех деревень Тулунского района ждут, когда электричество вернется в их дома. Пропал свет сегодня, 23 декабря, в 14:18. Но где произошел разрыв линии - неизвестно. Восстановить электроснабжение пока не удалось.

- Без света остались жители населенных пунктов Булюшкино, Будагово, Ключевой и Аверьяновки, - сообщает пресс-служба Иркутской электросетевой компании на официальной странице в социальных сетях. - Где произошел разрыв - неизвестно. Бригады "Западных электрических сетей" пытаются найти и устранить повреждения.

Ориентировочно, свет вернется в жилые дома примерно к 7 часам вечера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коммунальная авария в Братске: бригада восстанавливает трубопровод котельной (подробности)

Парковки на Новый год в сквере Кирова: где можно оставить автомобили (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пожар произошел в пивном ресторане в Иркутске
Из-за прорыва на теплосетях без отопления осталось три общежития в Иркутске
Весь день в темноте: жители четырех поселков в Тулунском районе остались без света
Коммунальная авария в Братске: бригада восстанавливает трубопровод котельной
Водителя, сбившего знак и светофор на центральной площади в Братске, задержали полицейские
Символ уходящего года - микропиг по кличке Ява - стал новогодним подарком для Иркутского зоопарка
Иркутская область попала в середину рейтинга закредитованности регионов России
5-летняя девочка попала под колеса автомобиля, катаясь с горки в Иркутске
Новогоднему чуду быть: 82 школьника из Иркутской области едут на Кремлевскую елку
Двое жителей Иркутской области, совершившие двойное убийство на турбазе, отправятся за решетку на 17 лет
Одежда, инвестиции и яркие принты – новый проект в Иркутске, в котором может принять участие каждый
"Заклинание" на деньги: лже-целительницы подменили пенсионерке из Черемхова 80 тысяч билетами банка приколов
В горящую квартиру на восьмом этаже в Иркутске пожарные поднимались по выдвижной лестнице
Пробки 23 декабря в Иркутске: три ДТП на пути к Глазковскому мосту, а всего их - 10
Выборы мэра Нижнеудинского района: победил самовыдвиженец Крупенев
Прогноз погоды в Иркутске на 23 декабря: днем до -14
"Квартиру снимаем!": под видом аренды жилья мошенники выудили у сибирячки 700 тысяч
Игорь Кобзев выразил соболезнования родным и близким рабочих, погибших из-за обвала грунта в Тулуне
Выборы мэра Нижнеудинского района: на 12.00 проголосовало 7, 6% избирателей
Бесплатный каток и елку на острове Конный в Иркутске откроют в воскресенье, 22 декабря
Водителя, совершившего смертельное ДТП под Куйтуном, вычислили по отбитой эмблеме