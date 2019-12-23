СЕГОДНЯ 14:47 2019-12-23T14:47:10+03:00

Из-за прорыва на теплосетях без отопления осталось три общежития в Иркутске. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Без тепла остались сразу три общежития в Иркутске. Причина - авария на теплосети. Последствия прорыва видны даже на дороге - ее окутал густой туман. Горячая вода затопила тепловые камеры. Они сильно парят. Видимость становится нулевой. Кроме общежитий без отопления осталось 11 административных зданий.

- Место, где произошел прорыв, было найдено. Но чтобы устранить аварию, необходимо было отключить аварийный участок, к которому подключен Академгородок, - сообщают в пресс-службе ПАО «Иркутскэнергосбыт» в социальных сетях. – Восстановить теплоснабжение в большинство домов микрорайона планируется через два часа.

Но некоторым придется ждать до ночи. Только после того, как полностью устранят аварию, оставшиеся в дома вернут тепло. Ориентировочно, полностью закончатся работы к 3 часам ночи.

ИСТОЧНИК KP.RU