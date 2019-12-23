2019-12-23T14:54:42+03:00
Происшествия

Пожар произошел в пивном ресторане в Иркутске

Загорелась кухня заведения
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Пожар произошел в пивном ресторане в ИркутскеПожар произошел в пивном ресторане в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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ЧП в пивном ресторане, который находится в цокольном этаже жилого дома, по улице Маршала Жукова в микрорайоне Солнечный, произошло 23 декабря. Около 16 часов там загорелась кухня заведения. За несколько минут дым окутал помещения ресторана. Персонал из четырех человек сумел эвакуироваться из здания самостоятельно еще до приезда спасателей.

- Погибших и травмированных нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Огонь повредил только бытовую технику.

Пока владельцы ресторана подсчитывают нанесенный ущерб, дознаватели выясняют причины пожара, и устанавливают виновных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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