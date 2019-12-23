2019-12-23T17:12:20+03:00
Спорт

Иркутский хоккеист Николай Иващенко стал чемпионом мира в составе молодежной сборной России

В финале наша команда обыграла шведов
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Николай Иващенко. Фото: Татьяна ГЛЮК.Николай Иващенко. Фото: Татьяна ГЛЮК.
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Золото молодежного чемпионата мира, который закончился в Архангельске, везет домой воспитанник иркутского хоккея Николай Иващенко. 21-летний полузащитник был в составе российской молодежки, которая в финальном матче разгромила сборную Швеции со счетом 7:1. Об этом сообщили в федерации хоккея с мячом России.

В финальной встрече, Николай Иващенко отметился голевой передачей. Кстати, на турнире в Архангельске сборная России не потерпела ни одного поражения.

Добавим, что сейчас Николай Иващенко защищает цвета иркутской «Байкал-Энергии». В 21 игре чемпионата России, он забил 2 мяча и сделал одну голевую передачу. В Кубке России на его счету 6 матчей и один забитый мяч.

ДОСЬЕ «КП»

Николай Иващенко

Родился: 9 июня 1998 года в Железногорске-Илимском

Рост: 173 см

Вес: 69 кг

Спортивное звание: 1 разряд

ИСТОЧНИК KP.RU

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