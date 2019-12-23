Иркутский хоккеист Николай Иващенко стал чемпионом мира в составе молодежной сборной России
Золото молодежного чемпионата мира, который закончился в Архангельске, везет домой воспитанник иркутского хоккея Николай Иващенко. 21-летний полузащитник был в составе российской молодежки, которая в финальном матче разгромила сборную Швеции со счетом 7:1. Об этом сообщили в федерации хоккея с мячом России.
В финальной встрече, Николай Иващенко отметился голевой передачей. Кстати, на турнире в Архангельске сборная России не потерпела ни одного поражения.
Добавим, что сейчас Николай Иващенко защищает цвета иркутской «Байкал-Энергии». В 21 игре чемпионата России, он забил 2 мяча и сделал одну голевую передачу. В Кубке России на его счету 6 матчей и один забитый мяч.
ДОСЬЕ «КП»
Николай Иващенко
Родился: 9 июня 1998 года в Железногорске-Илимском
Рост: 173 см
Вес: 69 кг
Спортивное звание: 1 разряд
ИСТОЧНИК KP.RU