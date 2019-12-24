Пробки утром 24 декабря в Иркутске: транспортный коллапс в предместье Марата

СЕГОДНЯ 04:08 2019-12-24T04:08:23+03:00

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Утром, 24 декабря в Иркутске автомобилисты жалуются на пробки в Правобережном округе города. Читатели сообщают нам, что выбраться из Хомутово и других населенных пунктов по Качугскому тракту в центр города сегодня проблематично.

- Заторы и на Сурнова и на Рабочего штаба, - пишет нам Ярослав. - Аварий на дороге пока не встретил.

Конечно, как всегда с трудом проезжает к месту назначения транспорт по улице Маяковского. Эта одна из самых проблематичных артерий нашего города. По утрам здесь всегда пробки. Собираются автомобили с м-на Синюшина гора и из Ленинского района Иркутска.

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ИСТОЧНИК KP.RU