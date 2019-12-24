Пробки утром 24 декабря в Иркутске: транспортный коллапс в предместье Марата
Утром, 24 декабря в Иркутске автомобилисты жалуются на пробки в Правобережном округе города. Читатели сообщают нам, что выбраться из Хомутово и других населенных пунктов по Качугскому тракту в центр города сегодня проблематично.
- Заторы и на Сурнова и на Рабочего штаба, - пишет нам Ярослав. - Аварий на дороге пока не встретил.
Конечно, как всегда с трудом проезжает к месту назначения транспорт по улице Маяковского. Эта одна из самых проблематичных артерий нашего города. По утрам здесь всегда пробки. Собираются автомобили с м-на Синюшина гора и из Ленинского района Иркутска.
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ИСТОЧНИК KP.RU