Спасаемся обогревателями: без отопления 24 декабря остаются общежития ИГУ в Иркутске
Тепло вернулось в дома жителей Академгородка в Иркутске, как и обещали в администрации города, к 4 часа утра. А вот студентам приходится не сладко. В трех общежитиях ИГУ до сих пор нет ни отопления, ни горячей воды. В соцсетях шутят, что студентам к голодной, холодной жизни – не привыкать. Но все же….
- Те, у кого есть обогреватели, конечно, их включили, - рассказали «КП» в общежитии. – Но есть они далеко не у всех. Обещали включить вчера отопление. Новых сведений о подключении нас к теплу мы не получали.
Остается одеваться теплее.
- Аварийно-восстановительные работы продолжаются, - отмечают в мэрии.
Напомним, коммунальная авария произошла на подающем трубопроводе тепловой сети в районе пересечения улиц Улан-Баторская и Лермонтова. Из-за порыва на теплосетях без отопления сначала оказались три общежития ИГУ и 11 административных зданий. Потом, для ремонтных работ пришлось перекрыть подачу тепла в дома жителей Академгородка.
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ИСТОЧНИК KP.RU