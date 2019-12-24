Спасаемся обогревателями: без отопления 24 декабря остаются общежития ИГУ в Иркутске

СЕГОДНЯ 04:59 2019-12-24T05:03:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Тепло вернулось в дома жителей Академгородка в Иркутске, как и обещали в администрации города, к 4 часа утра. А вот студентам приходится не сладко. В трех общежитиях ИГУ до сих пор нет ни отопления, ни горячей воды. В соцсетях шутят, что студентам к голодной, холодной жизни – не привыкать. Но все же….

- Те, у кого есть обогреватели, конечно, их включили, - рассказали «КП» в общежитии. – Но есть они далеко не у всех. Обещали включить вчера отопление. Новых сведений о подключении нас к теплу мы не получали.

Остается одеваться теплее.

- Аварийно-восстановительные работы продолжаются, - отмечают в мэрии.

Напомним, коммунальная авария произошла на подающем трубопроводе тепловой сети в районе пересечения улиц Улан-Баторская и Лермонтова. Из-за порыва на теплосетях без отопления сначала оказались три общежития ИГУ и 11 административных зданий. Потом, для ремонтных работ пришлось перекрыть подачу тепла в дома жителей Академгородка.

Читайте также:

Авария на теплосетях в Иркутске: отопление в домах Академгородка включат к трем часам ночи. Из-за сильного пара автомобилисты толком не видят дорогу [фото, видео]

ИСТОЧНИК KP.RU