2019-12-24T05:03:32+03:00
Общество

Спасаемся обогревателями: без отопления 24 декабря остаются общежития ИГУ в Иркутске

Из-за коммунальной аварии на трубопроводе нет также горячей воды
Мария КНЯЗЕВА
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Спасаемся обогревателями: без отопления остаются общежития ИГУ в ИркутскеСпасаемся обогревателями: без отопления остаются общежития ИГУ в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Тепло вернулось в дома жителей Академгородка в Иркутске, как и обещали в администрации города, к 4 часа утра. А вот студентам приходится не сладко. В трех общежитиях ИГУ до сих пор нет ни отопления, ни горячей воды. В соцсетях шутят, что студентам к голодной, холодной жизни – не привыкать. Но все же….

- Те, у кого есть обогреватели, конечно, их включили, - рассказали «КП» в общежитии. – Но есть они далеко не у всех. Обещали включить вчера отопление. Новых сведений о подключении нас к теплу мы не получали.

Остается одеваться теплее.

- Аварийно-восстановительные работы продолжаются, - отмечают в мэрии.

Напомним, коммунальная авария произошла на подающем трубопроводе тепловой сети в районе пересечения улиц Улан-Баторская и Лермонтова. Из-за порыва на теплосетях без отопления сначала оказались три общежития ИГУ и 11 административных зданий. Потом, для ремонтных работ пришлось перекрыть подачу тепла в дома жителей Академгородка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Спасаемся обогревателями: без отопления 24 декабря остаются общежития ИГУ в Иркутске
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