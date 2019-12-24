2019-12-24T07:10:29+03:00
Здоровье

ОРВИ и грипп атакуют Иркутск: за неделю заболели более 16 тысяч жителей региона

Особенно часто жертвами вирусов становятся малыши
Ольга СЛАВИЧЕВА
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ОРВИ и грипп атакуют Иркутск: за неделю заболели более 16 тысяч жителей региона.ОРВИ и грипп атакуют Иркутск: за неделю заболели более 16 тысяч жителей региона.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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ОРВИ наступает на Иркутск. В городе еженедельно обращаются с жалобами на кашель и насморк в больницы более 6 тысяч человек, в регионе - более 16 тысяч. До эпидемии еще далеко, кроме того, волну болезни собьют приближающиеся каникулы, когда школьники не будут заражать друг друга, потому что просто не будут учиться. Но стоит быть осторожными -грипп уже диагностируется.

-По данным еженедельного мониторинга в Иркутской области показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями ниже эпидемического порога на 48%, - сообщает Управление Роспотребнадзора по Иркутской области. - Среди детей растет число заболевших малышей до 2 лет.

Эпидемиологи напоминают, что при первых симптомах болезни надо идти к врачу, чтобы он назначил необходимое лечение. Попытки назначать себе лекарства самостоятельно просто опасны. Кроме того, чтобы избежать заражения, необходимо реже бывать на массовых мероприятиях ( даже несмотря на то, что этого так хочется), использовать медицинские маски. И самое главное - почаще, несколько раз в день тщательно мыть руки с мылом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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