Места для новогодних фейерверков определили в Иркутске

СЕГОДНЯ 08:54 2019-12-24T08:54:28+03:00

До десяти мест в каждом округе для запуска новогодних фейерверков определили в Иркутске [список]

Изменить размер текста: A A

До Нового года - считанные дни. А что такое Новый год? Это елка, это каток, это праздничные катания с горок. И обязательно - фейерверки, расцветающие в небе яркими красками. К сожалению, последнее весьма небезопасно. Бывало, и не раз, что запуск фейерверков заканчивался несчастными случаями и пожарами. Как этого избежать? Горожанам предложили специально отведенные места для новогодних фейерверков в Иркутске. Вот там иллюминация точно безопасна.

- В Иркутске определены места проведения праздничных фейерверков в новогодние праздники с 30 декабря 2019 года по 9 января 2020 года, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска. - Такие площадки назначены в каждом округе города для обеспечения безопасности жителей.

Называем адреса. Итак, где будут располагаться места для новогодних фейерверков в Иркутске?

Ленинской округ:

стадион «Локомотив» (ул. Академика Образцова, 19);

стадион «Зенит» (ул. Авиастроителей, 4а);

парк «Комсомольский» (ул. Авиастроителей, 47а);

сквер около муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Иркутска «Дом детского творчества №5» (КДЦ «Россия» ул. Севастопольская, 216а);

парк «Березка» (напротив дома ул. Баумана, 232);

сквер муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Иркутска «Дом детского творчества №5» (ул. Воровского,12);

пустырь напротив дома ул. Академика Окладникова, дом 7.

Октябрьский округ:

площадь у ледокола «Ангара» (мкр. Солнечный);

площадь торгово-развлекательного комплекса «Комсомолл» (ул. Верхняя набережная, 10);

стадион «ИВВАИУ» (ул. Советская, 176).

Свердловский округ:

пустырь у стадиона «Рекорд» (мкр. Синюшина Гора);

пустырь у въезда на ОАО «Масложиркомбинат» ( мкр. Синюшина Гора);

пустырь у муниципального бюджетного образовательного учреждения города Иркутска средней образовательной школы № 28 (ул. Маршала Конева);

пустырь у муниципального бюджетного образовательного учреждения города Иркутска средней образовательной школы № 6 (мкр. Первомайский);

пустырь у муниципального бюджетного образовательного учреждения города Иркутска средней образовательной школы № 35 (мкр. Первомайский);

пустырь за остановкой общественного транспорта «Гуманитарный центр»;

сквер между домами ул. Геологов, 8 и Академическая, 11 (пос. Энергетиков);

пустырь у залива Якоби (мкр. Приморский);

спортивная площадка (мкр. Юбилейный, 50);

спортивная площадка (мкр. Юбилейный, 101);

пустырь напротив федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений» (мкр. Ершовский).

Правобережный округ:

площадь возле памятника Александру III (бул. Гагарина);

остров Юность,5/2;

ул. Цесовская Набережная, 4;

площадь возле памятников Основателям Иркутска (ул. Нижняя Набережная);

площадь Декабристов;

площадь возле памятника Адмиралу Колчаку (предместье Марата, ул. Ангарская);

центральная часть сквера имени Кирова.

ИСТОЧНИК KP.RU