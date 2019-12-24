Места для новогодних фейерверков определили в Иркутске
До Нового года - считанные дни. А что такое Новый год? Это елка, это каток, это праздничные катания с горок. И обязательно - фейерверки, расцветающие в небе яркими красками. К сожалению, последнее весьма небезопасно. Бывало, и не раз, что запуск фейерверков заканчивался несчастными случаями и пожарами. Как этого избежать? Горожанам предложили специально отведенные места для новогодних фейерверков в Иркутске. Вот там иллюминация точно безопасна.
- В Иркутске определены места проведения праздничных фейерверков в новогодние праздники с 30 декабря 2019 года по 9 января 2020 года, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска. - Такие площадки назначены в каждом округе города для обеспечения безопасности жителей.
Называем адреса. Итак, где будут располагаться места для новогодних фейерверков в Иркутске?
Ленинской округ:
стадион «Локомотив» (ул. Академика Образцова, 19);
стадион «Зенит» (ул. Авиастроителей, 4а);
парк «Комсомольский» (ул. Авиастроителей, 47а);
сквер около муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Иркутска «Дом детского творчества №5» (КДЦ «Россия» ул. Севастопольская, 216а);
парк «Березка» (напротив дома ул. Баумана, 232);
сквер муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Иркутска «Дом детского творчества №5» (ул. Воровского,12);
пустырь напротив дома ул. Академика Окладникова, дом 7.
Октябрьский округ:
площадь у ледокола «Ангара» (мкр. Солнечный);
площадь торгово-развлекательного комплекса «Комсомолл» (ул. Верхняя набережная, 10);
стадион «ИВВАИУ» (ул. Советская, 176).
Свердловский округ:
пустырь у стадиона «Рекорд» (мкр. Синюшина Гора);
пустырь у въезда на ОАО «Масложиркомбинат» ( мкр. Синюшина Гора);
пустырь у муниципального бюджетного образовательного учреждения города Иркутска средней образовательной школы № 28 (ул. Маршала Конева);
пустырь у муниципального бюджетного образовательного учреждения города Иркутска средней образовательной школы № 6 (мкр. Первомайский);
пустырь у муниципального бюджетного образовательного учреждения города Иркутска средней образовательной школы № 35 (мкр. Первомайский);
пустырь за остановкой общественного транспорта «Гуманитарный центр»;
сквер между домами ул. Геологов, 8 и Академическая, 11 (пос. Энергетиков);
пустырь у залива Якоби (мкр. Приморский);
спортивная площадка (мкр. Юбилейный, 50);
спортивная площадка (мкр. Юбилейный, 101);
пустырь напротив федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений» (мкр. Ершовский).
Правобережный округ:
площадь возле памятника Александру III (бул. Гагарина);
остров Юность,5/2;
ул. Цесовская Набережная, 4;
площадь возле памятников Основателям Иркутска (ул. Нижняя Набережная);
площадь Декабристов;
площадь возле памятника Адмиралу Колчаку (предместье Марата, ул. Ангарская);
центральная часть сквера имени Кирова.
ИСТОЧНИК KP.RU