Сибиряка арестовали на 10 суток за отказ работать в Иркутской городской больнице №6

СЕГОДНЯ 09:54 2019-12-24T09:54:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Вместо работы в больнице – тюремная камера. Такое наказание вынесли иркутянину. С чего все началось? Мужчина стал должником по алиментам. Но к судебным приставам он не торопился – в назначенную дату не пришел. Информацию о том, где работает, не предоставил. О том, что переехал, тоже решил никому не говорить.

- За нарушение закона мировой судья Октябрьского района назначил должнику наказание в виде 100 часов обязательных работ за пять административных нарушений, - сообщают в пресс-службе УФССП России по Иркутской области. – Все назначенные часы он должен был отработать в Иркутской городской больнице №6.

Но должник ни разу не появился даже на новом месте работы. Поэтому наказание пришлось ужесточить. Обязательных работы иркутянину заменили на административный арест. Ему придется провести 10 дней за решеткой.

ИСТОЧНИК KP.RU