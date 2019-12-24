2019-12-24T10:26:17+03:00
Общество

Водитель из Бурятии заплатит 250 тысяч рублей за ДТП, в котором пострадала женщина

Несмотря на низкую скорость автомобиля и экстренное торможение, аварии избежать не удалось
Виктория ГЕРКО
Поделиться:
Водитель из Бурятии заплатит 250 тысяч рублей за ДТП, в котором пострадала женщина.Водитель из Бурятии заплатит 250 тысяч рублей за ДТП, в котором пострадала женщина.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

«Я ехал медленно, просто не заметил, что она вышла на дорогу» - оправдывался водитель иномарки из Бурятии после того, как сбил на пешеходном переходе женщину. Мужчина пытался затормозить, но было поздно. Аварии избежать не удалось. С места ДТП пострадавшую доставили в нейрохирургическое отделение.

- На виновника аварии завели уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, которое повлекло причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, - сообщают в пресс-службе УФССП России по республике Бурятия. – Но на этом разбирательства не закончились. Мужчине снова пришлось явиться в суд.

После долгого и тяжелого лечения женщина обратилась в полицию. Она требовала, чтобы виновник аварии выплатил ей моральную компенсацию. Суд частично удовлетворил ее требования. С ответчика взыскали 250 тысяч рублей. На данный момент он полностью расплатился с пострадавшей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ставок больше нет: в Братске осудили мужчину за организацию подпольного казино
СК возбудил уголовное дело из-за гибели 8-летнего мальчика и его бабушки на пожаре в Тулуне
Ни денег, ни машины: покупка Лексуса через интернет стоила сибиряку полмиллиона рублей
Стрелял как в тире: сибиряк открыл огонь на улице около жилых домов
Водитель из Бурятии заплатит 250 тысяч рублей за ДТП, в котором пострадала женщина
Сибиряка арестовали на 10 суток за отказ работать в Иркутской городской больнице №6
Не смогли выбраться из горевшей квартиры: школьник и его бабушка погибли на пожаре в Тулуне
Места для новогодних фейерверков определили в Иркутске
ОРВИ и грипп атакуют Иркутск: за неделю заболели более 16 тысяч жителей региона
Мэр Евгений Юмашев: Кинотеатр «Витим» - совместный проект бодайбинцев и «Полюса»
Спасаемся обогревателями: без отопления 24 декабря остаются общежития ИГУ в Иркутске
Пробки утром 24 декабря в Иркутске: транспортный коллапс в предместье Марата
Прогноз погоды в Иркутске на 24 декабря: днем до -18
Иркутский хоккеист Николай Иващенко стал чемпионом мира в составе молодежной сборной России
Пожар произошел в пивном ресторане в Иркутске