СЕГОДНЯ 10:26 2019-12-24T10:26:17+03:00

Водитель из Бурятии заплатит 250 тысяч рублей за ДТП, в котором пострадала женщина. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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«Я ехал медленно, просто не заметил, что она вышла на дорогу» - оправдывался водитель иномарки из Бурятии после того, как сбил на пешеходном переходе женщину. Мужчина пытался затормозить, но было поздно. Аварии избежать не удалось. С места ДТП пострадавшую доставили в нейрохирургическое отделение.

- На виновника аварии завели уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, которое повлекло причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, - сообщают в пресс-службе УФССП России по республике Бурятия. – Но на этом разбирательства не закончились. Мужчине снова пришлось явиться в суд.

После долгого и тяжелого лечения женщина обратилась в полицию. Она требовала, чтобы виновник аварии выплатил ей моральную компенсацию. Суд частично удовлетворил ее требования. С ответчика взыскали 250 тысяч рублей. На данный момент он полностью расплатился с пострадавшей.

ИСТОЧНИК KP.RU