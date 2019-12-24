2019-12-24T11:02:58+03:00
Происшествия

Стрелял как в тире: сибиряк открыл огонь на улице около жилых домов

Мужчина попал в проезжающий мимо автомобиль, а потом расстрелял технику и мебель
Виктория ГЕРКО
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Стрелял как в тире: сибиряк открыл огонь на улице около жилых домов.Стрелял как в тире: сибиряк открыл огонь на улице около жилых домов.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Выстрелы из ружья привлекли внимание жителей улицы Вампилова в Кутулике, что в Иркутской области. Мужчина, сильно перебрав с алкоголем, открыл огонь около жилых домов. Результат печальный – разбитый автомобиль. У одного из пассажиров - огнестрельное ранение.

- Попадание «в яблочко» не успокоило дебошира. Он зашел в один из домов на той же улице, сообщают в пресс-службе прокуратуры по Иркутской области. – Там он расстрелял мебель, технику и припаркованные автомобили. К счастью, в момент стрельбы в доме никого не было.

Поймать стрелка оказалось не так уж и просто. Как только на место происшествия приехала полиция, снайпер попытался скрыться в ограде соседнего дома. Сдаваться просто так он не хотел, как и отдавать оружие.

Тир на улице закончился плачевно для снайпера – ему нужно заплатить около 500 тысяч рублей за расстрел мебели и техники. Также на дебошира заведено сразу три уголовных дела: за покушение на убийство, за незаконное проникновение в жилище и за повреждение чужого имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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