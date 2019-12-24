2019-12-24T12:24:53+03:00
Происшествия

Ставок больше нет: в Братске осудили мужчину за организацию подпольного казино

Наказанием для злоумышленника стало 220 часов обязательных работ
Виктория ГЕРКО
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Ставок больше нет: в Братске осудили мужчину за организацию подпольного казино.Ставок больше нет: в Братске осудили мужчину за организацию подпольного казино.Фото: Юрий СОКОЛОВ
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Азартные игры закончились для 31-летнего жителя из Братска уголовным делом. Все началось с того, что он арендовал на месяц помещение в центральном районе города. Злоумышленник организовал там настоящее подпольное казино. Видимо, думал, что будет как в кино - никто не узнает о его преступлении.

- Владелец тщательно пытался скрыть, что в арендованном помещении играют в азартные игры. Поймать его было непросто. Следователи начали с установления личности подозреваемого, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. - Это помогло найти саму точку, где организовывались азартные игры. В ходе следствия сотрудниками были изъяты 15 игровых автоматов.

Избежать наказания у преступника не получилось. Его осудили за незаконную организацию и проведение азартных игр. Суд признал злоумышленника виновным. Теперь ему нужно будет выполнить наказание - 220 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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