Ставок больше нет: в Братске осудили мужчину за организацию подпольного казино
Азартные игры закончились для 31-летнего жителя из Братска уголовным делом. Все началось с того, что он арендовал на месяц помещение в центральном районе города. Злоумышленник организовал там настоящее подпольное казино. Видимо, думал, что будет как в кино - никто не узнает о его преступлении.
- Владелец тщательно пытался скрыть, что в арендованном помещении играют в азартные игры. Поймать его было непросто. Следователи начали с установления личности подозреваемого, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. - Это помогло найти саму точку, где организовывались азартные игры. В ходе следствия сотрудниками были изъяты 15 игровых автоматов.
Избежать наказания у преступника не получилось. Его осудили за незаконную организацию и проведение азартных игр. Суд признал злоумышленника виновным. Теперь ему нужно будет выполнить наказание - 220 часов обязательных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU