СЕГОДНЯ 12:24 2019-12-24T12:24:53+03:00

Ставок больше нет: в Братске осудили мужчину за организацию подпольного казино. Фото: Юрий СОКОЛОВ

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Азартные игры закончились для 31-летнего жителя из Братска уголовным делом. Все началось с того, что он арендовал на месяц помещение в центральном районе города. Злоумышленник организовал там настоящее подпольное казино. Видимо, думал, что будет как в кино - никто не узнает о его преступлении.

- Владелец тщательно пытался скрыть, что в арендованном помещении играют в азартные игры. Поймать его было непросто. Следователи начали с установления личности подозреваемого, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. - Это помогло найти саму точку, где организовывались азартные игры. В ходе следствия сотрудниками были изъяты 15 игровых автоматов.

Избежать наказания у преступника не получилось. Его осудили за незаконную организацию и проведение азартных игр. Суд признал злоумышленника виновным. Теперь ему нужно будет выполнить наказание - 220 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU