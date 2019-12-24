Сибиряк потратил деньги с найденного телефона на ставки в казино, красную икру и водку

СЕГОДНЯ 13:22 2019-12-24T13:22:21+03:00

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Все началось с того, что мужчина нашел пропажу во дворе своего дома – телефон. Хозяйкой оказалась сестра его сожительницы. Она приезжала к паре в гости накануне. Сибиряк разблокировал телефон и узнал, что к нему подключен мобильный банк. Он решил не возвращать телефон владелице, а снять с помощью него деньги.

- На счете у женщины оказалось чуть больше 8 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе Усольского городского суда. - Часть денег мужчина перевел на «Киви-кошелек». Другую часть проиграл на ставках в интернете. У него осталось еще немного денег - их он потратил на продукты и алкоголь.

После того, как мужчина потратил все день, он сдал телефон. Деньги от сдачи телефона подсудимый тоже потратил.

Хозяйка телефона узнала, что деньги с ее карты похитил сожитель ее сестры. Она попросила вернуть деньги, но мужчина решил не идти на компромисс. Поэтому она написала заявление в полицию. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU