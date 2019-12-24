2019-12-24T13:22:21+03:00
Происшествия

Сибиряк потратил деньги с найденного телефона на ставки в казино, красную икру и водку

Потерянный смартфон мужчина нашел во дворе своего дома
Виктория ГЕРКО
Поделиться:
Сибиряк потратил деньги с найденного телефона на ставки в казино, красную икру и водку.Сибиряк потратил деньги с найденного телефона на ставки в казино, красную икру и водку.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Все началось с того, что мужчина нашел пропажу во дворе своего дома – телефон. Хозяйкой оказалась сестра его сожительницы. Она приезжала к паре в гости накануне. Сибиряк разблокировал телефон и узнал, что к нему подключен мобильный банк. Он решил не возвращать телефон владелице, а снять с помощью него деньги.

- На счете у женщины оказалось чуть больше 8 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе Усольского городского суда. - Часть денег мужчина перевел на «Киви-кошелек». Другую часть проиграл на ставках в интернете. У него осталось еще немного денег - их он потратил на продукты и алкоголь.

После того, как мужчина потратил все день, он сдал телефон. Деньги от сдачи телефона подсудимый тоже потратил.

Хозяйка телефона узнала, что деньги с ее карты похитил сожитель ее сестры. Она попросила вернуть деньги, но мужчина решил не идти на компромисс. Поэтому она написала заявление в полицию. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В сырье и в продукции одной из кондитерских в Иркутске обнаружили сальмонеллу
Сибиряк потратил деньги с найденного телефона на ставки в казино, красную икру и водку
Мост через реку Куда, соединивший два села в Эхирит-Булагатском районе, открыли в Иркутской области
Ставок больше нет: в Братске осудили мужчину за организацию подпольного казино
СК возбудил уголовное дело из-за гибели 8-летнего мальчика и его бабушки на пожаре в Тулуне
Ни денег, ни машины: покупка Лексуса через интернет стоила сибиряку полмиллиона рублей
Стрелял как в тире: сибиряк открыл огонь на улице около жилых домов
Водитель из Бурятии заплатит 250 тысяч рублей за ДТП, в котором пострадала женщина
Сибиряка арестовали на 10 суток за отказ работать в Иркутской городской больнице №6
Не смогли выбраться из горевшей квартиры: школьник и его бабушка погибли на пожаре в Тулуне
Места для новогодних фейерверков определили в Иркутске
ОРВИ и грипп атакуют Иркутск: за неделю заболели более 16 тысяч жителей региона
Мэр Евгений Юмашев: Кинотеатр «Витим» - совместный проект бодайбинцев и «Полюса»
Спасаемся обогревателями: без отопления 24 декабря остаются общежития ИГУ в Иркутске
Пробки утром 24 декабря в Иркутске: транспортный коллапс в предместье Марата
Прогноз погоды в Иркутске на 24 декабря: днем до -18
Иркутский хоккеист Николай Иващенко стал чемпионом мира в составе молодежной сборной России
Пожар произошел в пивном ресторане в Иркутске