2019-12-25T03:11:58+03:00
Общество

Прогноз погоды на 25 декабря в Иркутске: днем без осадков

По области – небольшой снег
Мария КНЯЗЕВА
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Прогноз погоды на 25 декабря в Иркутске: днем без осадковПрогноз погоды на 25 декабря в Иркутске: днем без осадковФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске в среду, 25 декабря, по прогнозам синоптиков, переменная облачность. Днем осадков не ожидается. Ветер дует юго-восточный со скоростью 2-7 м/с. Утром за окном -21…-23. Днем столбики уличных термометров покажут -12…-14 градусов.

- По области также переменная облачность, утром при прояснении туман, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ветер в регионе «гуляет» юго-западный, юго-восточный со коростью 2-7 м/с, местами, как сообщают метеорологи, порывы до 12 м/с.

Температура воздуха в Приангарье утром -21…-26, в западных районах области при облачной погоде -15…-20. Днём 25 числа будет -14…-19, местами -24…-29, в западных и южных районах при малооблачной погоде -9…-14 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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