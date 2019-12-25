СЕГОДНЯ 04:41 2019-12-25T04:41:48+03:00

Иркутянке оставили арестованное имущество на хранение, а она продала его Фото: Лия МУРАДЬЯН

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Не передала товар во время – получила штраф. У директора магазина мебели возникли проблемы из-за нарушения срока передачи товара по договору купли-продажи. Недовольный покупатель отправился в суд и выиграл дело. Так, женщина должна была выплатить неустойку, штраф и оплатить расходы на представителя покупателя в суде – общая сумма долга составила 130 000 рублей.

- В добровольном порядке решение суда неплательщиком исполнено не было, - сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области. - В связи с этим, судебным приставом Свердловского отдела судебных приставов г. Иркутска на принадлежащее на праве собственности индивидуальному предпринимателю имущество наложен арест.

Для ареста выбрали четыре кухни общей стоимостью 135 000 рублей. Чтобы не вывозить арестованный товар, его оставили должнице на ответственное хранение. Но… предпринимательница его продала. Так, было заведено уголовное дело по статье «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации». Женщине грозило до двух лет лишения свободы.

- В судебном заседании должник признал себя виновным, что было принято судом как смягчающее вину обстоятельство, - отмечают приставы. - Учитывая личность подсудимой, нахождение на иждивении несовершеннолетнего ребенка, суд принял решение о назначении гражданке наказания в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей в доход государства с рассрочкой выплаты равными частями на срок четыре месяца.

Решение по этому уголовному делу не отменяет предыдущего наказания и иркутянка все также должна выплатить 130 000 рублей обманутому покупателю.

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ИСТОЧНИК KP.RU