СЕГОДНЯ 04:57 2019-12-25T04:57:54+03:00

В Братске ищут 58-летнего мужчину с татуировкой в виде головы черта. Фото с сайта Межмуниципального управления МВД России «Братское».

Последний раз его видели в районе Падун

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В ночь на 12 декабря ушел из дома по улице Гидростроителей в жилом районе Падун и не вернулся. В Братске продолжаются поиски 58-летнего мужчины. Всех, кто видел пропавшего после этого числа, просят сообщить в полицию, позвонив с мобильного телефона по номеру 102.

- Известно, что на момент ухода пропавший был одет тёмно-синий пуховик, норковую шапку чёрного цвета, чёрные зимние ботинки и серого цвета трико, - сообщает пресс-служба Межмуниципального управления МВД России «Братское».

Приметы братчанина такие: на вид лет 60, невысокий рост 0 примерно 165-170 см, волосы темно-русые, стрижка короткая. Среди тех особенностей, что могут помочь найти пропавшего – у мужчины на правом глазу – бельмо. Также имеется татуировка в виде головы черта на левой голени.

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ИСТОЧНИК KP.RU