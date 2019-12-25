2019-12-25T06:03:30+03:00
Общество

Тюремный гроссмейстер: иркутский осужденный занял второе место на всероссийском шахматном турнире

Валерий Кудрявцев стал вторым среди более чем 70 участников
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Тюремный гроссмейстер: иркутский осужденный занял второе место на всероссийском шахматном турнире. Фото: ГУФСИН Иркутской области.Тюремный гроссмейстер: иркутский осужденный занял второе место на всероссийском шахматном турнире. Фото: ГУФСИН Иркутской области.
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Осужденный иркутской исправительной колонии №3 Валерий Кудрявцев, который является ярым поклонником шахмат, на днях завоевал второе место на всероссийском шахматном турнире среди осужденных. В тройку призеров Валерий попал среди более чем 70 человек.

- В финальных партиях Валерий Кудрявцев уступил осужденному из Новосибирска и сыграв вничью с осужденным, отбывающим наказание в Томске, заработал 3,5 очка, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Иркутской области. – Всего, на турнире Валерий Кудрявцев, который является кандидатом в мастера спорта по шахматам, сыграл с соперниками из разных регионов 10 партий.

Ну а победа досталась осужденному из Саратова, который потерпев одно поражение, заработал четыре очка. Бронза у опытного гроссмейстера, отбывающего наказание в Новосибирске.

Напомним, в августе этого года Валерий Кудрявцев в составе сборной России стал победителем Первого Международного шахматного интернет-турнира среди осужденных. Тогда он получил почетную грамоту от руководства ФСИН России и ценный приз – шахматы с логотипом чемпиона мира, гроссмейстера Анатолий Карпова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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