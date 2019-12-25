2019-12-25T09:44:05+03:00
Спорт

Артем Черноусов стал лучшим спортсменом Иркутской области в 2019 году

Артем планирует поехать на Олимпийские игры 2020 в Токио
Виктория ГЕРКО
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Артем Черноусов. Фото: Министерство спорта Иркутской области.Артем Черноусов. Фото: Министерство спорта Иркутской области.
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Лучшим спортсменом Иркутской области в 2019 году стал Артем Черноусов. Артем - мастер международного класса по пулевой стрельбе. В его копилке множество наград. В этом году иркутянин принял участие в Чемпионате России по стрельбе из пневматики, Европейских играх 2019 в Минске и в Кубке мира по пулевой стрельбе, который проходил в Китае.

На Чемпионате России Артем завоевал серебро в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров. На II Европейских играх сибиряк выиграл сразу три золотых медали. Последним испытанием для спортсмена из Иркутска стал Кубок мира в Китае. Артему удалось снова подняться на пьедестал. Он занял третье место.

Сейчас в планах спортсмена поехать на Олимпийские игры, которые пройдут в 2020 году в Токио.

ИСТОЧНИК KP.RU

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