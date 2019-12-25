2019-12-25T10:50:53+03:00
Общество

Сергей Сокол: деньги на ремонт соцобъектов в Осинском районе должны быть выделены в 2020 году

Председатель Заксобрания Иркутской области посетил детский сад в деревне Лузгина Осинского района
Виктория ГЕРКО
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Сергей Сокол: деньги на ремонт Лузгиновского детсада и других объектов с готовой ПСД должны быть выделены в 2020 году. Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.Сергей Сокол: деньги на ремонт Лузгиновского детсада и других объектов с готовой ПСД должны быть выделены в 2020 году. Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.
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Муниципалитеты в Иркутской области не должны нести финансовую нагрузку на подготовку проектно-сметной документации для капремонта социально значимых объектов впустую. Об этом заявил спикер Законодательного Собрания Сергей Сокол, находясь в рабочей поездке в Осинском районе.

- В ближайшее время депутаты подробнее рассмотрят этот вопрос вместе со специалистами правительства, чтобы обеспечить выделение финансирования на объекты с уже подготовленной ПСД, - сказал Сергей Сокол.

Сегодня, 25 декабря, Сергей Сокол вместе с коллегами Кузьмой Алдаровым и Анатолием Абловым посетили детский сад в деревне Лузгина Осинского района.

Сад рассчитан на 140 мест, сейчас его посещают 98 детей. Здание было построено в 1994 году. Со дня ввода в эксплуатацию ни разу не ремонтировалось. Сейчас в детском саде очень холодно - температурный режим в помещениях не соответствует нормам СанПиН. Требуется капитальный ремонт.

Муниципалитет подготовил проектно-сметную документацию на капитальный ремонт здания. Сметная стоимость составила 58,6 млн рублей. Также подана заявка в министерство образования для включения в госпрограмму на 2020 год. Но финансироваться в следующем году Лузгиновский детсад не будет. Причина - недостаточное количество средств в областном бюджете.

- Очевидно, что за четверть века здание порядком изношено, и косметическим ремонтом здесь уже не обойдешься. Ведь речь идет не только об эстетике, мы говорим о безопасности детей. Сюда приходят малыши чуть старше года, и родители должны быть уверены, что с ними ничего не случится, – подчеркнул Сергей Сокол.

Он напомнил, что депутатам удалось существенно расширить перечень социальных объектов, ремонт которых будет профинансирован из бюджета региона в 2020 году.

- Сейчас предстоит еще активнее работать в данном направлении. Вопросы по ремонту соцобъектов, в том числе детсада в Лузгина, будут рассмотрены на ближайших сессиях Законодательного Собрания, - пояснил Сергей Сокол.

ИСТОЧНИК KP.RU

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