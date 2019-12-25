2019-12-25T10:15:59+03:00
Происшествия

Массовое ДТП на трассе в Байкальске: столкнулись пять автомобилей

Участниками аварии стали два грузовика и три легковушки
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Массовое ДТП на трассе в Байкальске: столкнулись пять автомобилей. Фото: "Инцидент Иркутск"Массовое ДТП на трассе в Байкальске: столкнулись пять автомобилей. Фото: "Инцидент Иркутск"
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Крупное ДТП произошло днем, 25 декабря в Байкальске. На 146 километре трассы Р-258 «Байкал» столкнулись сразу пять автомобилей. Судя по фотографиям, опубликованным в соцстеях, среди участников аварии: Тойота, Рено, микроавтобус, а также два грузовика.

- Есть ли пострадавшие среди водителей и пассажиров, сейчас уточняется, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Движение автомобилей на месте аварии открыто.

Кто стал виновником массового ДТП, сейчас выясняют инспекторы ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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