Мужчину, пытавшегося замаскировать убийство жены под суицид, задержали в Бурятии

СЕГОДНЯ 12:25 2019-12-25T12:25:53+03:00

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«Я нашел ее в ванне. Голова и руки были в воде. Я думаю, что она сама это сделала». Такую версию рассказал 63-летний мужчина из Улан-Удэ полицейским, которые расследовали убийство его 36-летней жены. Он решил обмануть следователей и соврал им о преступлении. Но все улики говорили об обратном. Поза, следы и экспертизы подтвердили, что женщину убили.

- Когда выяснилось, что женщина погибла не по своей воле, на допрос вызвали мужа погибшей и сказали, что версия о самоубийстве не может быть правдой, - сообщает СУ СК России по республике Бурятия. - Тогда мужчина не выдержал и решил признаться, что это он совершил убийство.

Как рассказал преступник, поздно ночью они вернулись домой. Вечер пара провела в компании друзей. Но жене хотелось продолжить веселье. Она схватила бутылку водки и попыталась сбежать из квартиры. Мужчина не дал ей выйти. Он повалил супругу на пол и задушил. Чтобы избежать наказания, муж отнес ее в ванну – якобы жена решила свести счеты с жизнью.

Сейчас на мужчину заведено уголовное дело по статье «Убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU