СЕГОДНЯ 12:54 2019-12-25T13:30:12+03:00

Для проезда со 2 января закрывают участок по улице Култукской в Иркутске. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Движение будет ограничено на два с половиной месяца

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Жителям улицы Култукской придется терпеть неудобства сразу после Нового года. Особенно это касается тех, кто владеет автомобилем. На два с половиной месяца на этой улице перекрывают движение.

- Со 2 января по 15 марта проезд по улице Култукской на участке от улицы Ушаковской до улицы Красноярской будет закрыт, - сообщает ИА Сибирские новости. – На этом отрезке дороги будет проводиться капитальный ремонт.

Специалисты объяснили, что сейчас будут строить ливневую канализацию. Сделать это летом невозможно – уровень грунтовых вод в этом месте очень высокий. Поэтому строительство перенесли на зиму, когда почва полностью перемерзнет.

Если вы планируете поездки через эту улицу, просим планировать свой маршрут и заранее находить пути объезда участка дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU