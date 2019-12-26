2019-12-26T03:22:27+03:00
Общество

Прогноз погоды в Иркутске на 26 декабря: ветер до 9 м/с

По области порывы до 14 м/с
Мария КНЯЗЕВА
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Прогноз погоды в Иркутске на 26 декабря: ветер до 9 м/сПрогноз погоды в Иркутске на 26 декабря: ветер до 9 м/сФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске, в четверг, 26 декабря, по прогнозам синоптиков, переменная облачность. Существенных осадков метеорологи не обещают, но пару снежинок пробросить может. Утром город окутает туман. Ветер дует юго-восточный со скоростью 4-9 м/с. Температура за окном утром -18…-20 градусов, днём столбики уличных термометров покажут -10…-12.

- По области также переменная облачность, небольшой снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер ожидается юго-восточный, юго-западный, с переходом днём в западных и северо-западных районах на западный, северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Температура в регионе утром до -23 градусов, в Катангском, Киренском, Усть-Кутском, северо-восточных и верхнеленских районах до -25…-30, местами показатели опустятся и до -35…-40. Днём в Приангарье -8…-13, местами -18…-23. Холоднее всего, как всегда, в Катангском и северо-восточных районах Иркутской области – там -20…-25, местами -30…-35 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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