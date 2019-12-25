2019-12-25T16:59:34+03:00
Спорт

Лови волну: иркутский футболист Андрей Ещенко в отпуске занялся серфингом

Защитник «Спартака» отдыхает на Бали [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Лови волну: иркутский футболист Андрей Ещенко в отпуске занялся серфингом. Фото: личная страница Андрея Ещенко в соцсети.Лови волну: иркутский футболист Андрей Ещенко в отпуске занялся серфингом. Фото: личная страница Андрея Ещенко в соцсети.
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В чемпионате России по футболу наступила зимняя пауза, и все футболисты отправились отдыхать в теплые страны. Не стал исключением и 35-летний иркутянин Андрей Ещенко, который сейчас выступает за самый титулованный российский клуб московский «Спартак».

Судя по страничке Андрея в инстаграме, свой отпуск футболист решил провести на Бали, где он не просто лежит на пляже и греется под солнцем, но и занимается увлекательным водным видом спорта - серфингом. В своей ленте Андрей опубликовал сразу несколько фотографий, где он позирует на песчаном пляже с доской для серфинга. Правда то, как Андрей покоряет волну, спортсмен своим подписчикам не показал.

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Иркутский футболист Андрей Ещенко в отпуске занялся серфингом
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Напомним, в составе «Спартака» Андрей Ещенко в 2017 году впервые в своей карьере стал чемпионом России. Не забывает футболист и родной город. Каждый год, после окончания очередного сезона он приезжает в Иркутск и проводит детский футбольный турнир своего имени.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Лови волну: иркутский футболист Андрей Ещенко в отпуске занялся серфингом
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