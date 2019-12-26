Выловила омуля на 152 000 руб.: иск о взыскании ущерба с жительницы Бурятии направлен в суд

СЕГОДНЯ 04:08 2019-12-26T04:08:21+03:00

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Добыча омуля в Прибайкалье незаконна вот уже два года. Но все равно находятся рыбаки, добывающие рыбу и думающие, что никогда не попадутся. Причем зачастую вылов осуществляют в местах скопления – когда рыба идет на нерест. Так, на реке Кичера – одном из пунктов миграционного пути к месту нереста, а для части рыб и местом нереста - байкальского эндемика выловили на 152 000 рублей.

Байкальская транспортная прокуратура направила исковое заявление о взыскании ущерба с жительницы республики Бурятия.

- Иск будет рассматриваться в мировом суде судебного участка №3 Северобайкальского района Республики Бурятия, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU