2019-12-26T04:22:06+03:00
Общество

Получат медаль и орден: иркутских лимнологов удостоили высоких государственных наград

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин
Мария КНЯЗЕВА
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Михаил Александрович Грачев. Фото: пресс-служба Иркутского научного центра СОРАН.Михаил Александрович Грачев. Фото: пресс-служба Иркутского научного центра СОРАН.
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Орденом Александра Невского наградят известного в России и за рубежом ученого в области биоорганической химии, физико-химической и молекулярной биологии Михаила Александровича Грачева. Он с 1987 по 2015 год возглавлял Лимнологический институт на Байкале.

- Именно по инициативе и проделанной работе Председателя Сибирского отделения Академии наук СССР В. А. Коптюга и М. А. Грачева в 1996 году Байкал был включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, - сообщает пресс-служба Иркутского научного центра СОРАН.

Еще одну гос.награду медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» получит доктор географических наук Тамара Викторовна Ходжер. Она много лет посвятила изучению гидрохимии вод Байкала и его притоков, байкальской атмосферы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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