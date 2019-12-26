2019-12-26T04:47:45+03:00
Общество

Иркутянин купил «путевку» в Таиланд у мошенников и остался дома

Полицейские проводят проверку
Мария КНЯЗЕВА
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Иркутянин купил «путевку» в Таиланд у мошенников и остался домаИркутянин купил «путевку» в Таиланд у мошенников и остался домаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Новогодний отдых испорчен. Иркутянин планировал провести праздничные каникулы в Королевстве Таиланд, но стал жертвой обмана. Теперь у мужчины нет ни денег, ни путевок в жаркую страну.

А дело было так. 39-летний глава семейства увидел объявление в соцсети «Инстаграмм» о продаже путевок. Позвонил, пообщался с «туроператором», назначили день вылета. После чего мужчина перевел оплату за тур в Таиланд – 90 000 рублей.

- Но на сайте перевозчика иркутянин в списке пассажиров себя и своих родственников так и не увидел, - сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Иркутской области. - В настоящее время аккаунт пользователя, с которым общался обманутый иркутянин, заблокирован, а номер телефона недоступен.

Сейчас в полиции по данному обращению проводятся проверки. Уже установлено, что номер «турагентства» был зарегистрирован в Москве.

Полицейские советуют соблюдать бдительность в предновогодний период. На праздничную суету рассчитывают мошенники и хотят отметить Новый год за счет доверчивых граждан. Проверяйте сделки, не переводите средства незнакомым людям, не сообщайте данные банковских карт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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