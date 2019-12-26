Более 800 000 рублей перевели мошенникам жители Братска

СЕГОДНЯ 05:14 2019-12-26T05:14:43+03:00

Такой суммой удалось поживиться преступникам всего за 5 дней

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Аферисты продолжают обманывать доверчивых граждан. В топе обманов – звонки от «служб безопасности» банка. Так, за 5 дней семь жителей Братска в Иркутской области лишились более 800 000 рублей.

Больше всего «подарила» мошенникам 73-летняя пенсионерка. Она, поверив позвонившему «сотруднику банка», перевела на «безопасные», читай чужие, счета 401 тысячу рублей. Второе место в этом рейтинге финансовых потерь – 62-летний пенсионер. Его номер телефона аферисты узнали из объявления в Сети о продаже бензопилы. Покупателями и представились.

- Договорившись о сделке, покупатель неожиданно заявил, что по какой-то причине вместо перевода своих денег он получил на собственный счёт деньги продавца, - сообщает пресс-служба Межмуниципального управления МВД России «Братское». - Чтобы исправить ситуацию, мошенник предложил братчанину пройти к банкомату и провести ряд операций.

Как завороженный мужчина снимал деньги и переводил на различные номера. Так продолжалось, пока не кончился лимит по снятию наличности. В итоге у пенсионера «уплыли» 146 000 рублей.

Еще один звонок от «сотрудника банка» заставил перевести 134 000 рублей братчанку, которой сообщили о подозрительной активности по ее счетам. Мошенникам она сообщила пароль от входа в личный кабинет.

В историю о похищении денег поверил и 57-летний инвалид, он сообщил номер карты и код с обратной стороны. Его потери – около 60 000 рублей. Почти 59 000 рублей «подарила» звонившему школьный сторож. Денег на ее карте было немного, но попав в личный кабинет, мошенник оформили на женщину кредит и перевел деньги на другой счет.

Данные с банковской карты сообщила аферисту и 56-летняя братчанка, лишившись 31,5 000 рублей. Еще 5,5 тысяч рублей «отдала» 20-летняя студентка. Она сообщила данные кредитной карты «гадалке» в соцсетях, хотела узнать свое будущее в следующем году. Конечно, «гадалки» и след простыл.

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ИСТОЧНИК KP.RU