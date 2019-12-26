2019-12-26T05:14:43+03:00
Общество

Более 800 000 рублей перевели мошенникам жители Братска

Такой суммой удалось поживиться преступникам всего за 5 дней
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Более 800 000 рублей перевели мошенникам жители БратскаБолее 800 000 рублей перевели мошенникам жители БратскаФото: Иван ТИМОФЕЕВ
Изменить размер текста:

Аферисты продолжают обманывать доверчивых граждан. В топе обманов – звонки от «служб безопасности» банка. Так, за 5 дней семь жителей Братска в Иркутской области лишились более 800 000 рублей.

Больше всего «подарила» мошенникам 73-летняя пенсионерка. Она, поверив позвонившему «сотруднику банка», перевела на «безопасные», читай чужие, счета 401 тысячу рублей. Второе место в этом рейтинге финансовых потерь – 62-летний пенсионер. Его номер телефона аферисты узнали из объявления в Сети о продаже бензопилы. Покупателями и представились.

- Договорившись о сделке, покупатель неожиданно заявил, что по какой-то причине вместо перевода своих денег он получил на собственный счёт деньги продавца, - сообщает пресс-служба Межмуниципального управления МВД России «Братское». - Чтобы исправить ситуацию, мошенник предложил братчанину пройти к банкомату и провести ряд операций.

Как завороженный мужчина снимал деньги и переводил на различные номера. Так продолжалось, пока не кончился лимит по снятию наличности. В итоге у пенсионера «уплыли» 146 000 рублей.

Еще один звонок от «сотрудника банка» заставил перевести 134 000 рублей братчанку, которой сообщили о подозрительной активности по ее счетам. Мошенникам она сообщила пароль от входа в личный кабинет.

В историю о похищении денег поверил и 57-летний инвалид, он сообщил номер карты и код с обратной стороны. Его потери – около 60 000 рублей. Почти 59 000 рублей «подарила» звонившему школьный сторож. Денег на ее карте было немного, но попав в личный кабинет, мошенник оформили на женщину кредит и перевел деньги на другой счет.

Данные с банковской карты сообщила аферисту и 56-летняя братчанка, лишившись 31,5 000 рублей. Еще 5,5 тысяч рублей «отдала» 20-летняя студентка. Она сообщила данные кредитной карты «гадалке» в соцсетях, хотела узнать свое будущее в следующем году. Конечно, «гадалки» и след простыл.

Читайте также:

Иркутянин купил «путевку» в Таиланд у мошенников и остался дома (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Иркутске и Братске полицейские закрыли два наркопритона, организованные в квартирах
Попавшую в аварию женщину-инвалида спасли сотрудники ДПС в Иркутской области
Жители микрорайона Солнечный в Иркутске остались без света
От автомобиля остался только кузов: микроавтобус сгорел на улице Кирпичной в Иркутске
Отец 7 детей из Братска пошутил о бомбе на 3 года условно
«Ростелеком» в Иркутске обучил пенсионеров компьютерной грамотности
Более 800 000 рублей перевели мошенникам жители Братска
Иркутянин купил «путевку» в Таиланд у мошенников и остался дома
Получат медаль и орден: иркутских лимнологов удостоили высоких государственных наград
Выловила омуля на 152 000 руб.: иск о взыскании ущерба с жительницы Бурятии направлен в суд
Прогноз погоды в Иркутске на 26 декабря: ветер до 9 м/с
Лови волну: иркутский футболист Андрей Ещенко в отпуске занялся серфингом
Для проезда со 2 января закрывают участок по улице Култукской в Иркутске
Мужчину, пытавшегося замаскировать убийство жены под суицид, задержали в Бурятии
Сначала деньги, потом товар: аферистка из Иркутской области продавала через интернет экзотические растения
В Ангарске сожгли экзотические орехи из Австралии
Массовое ДТП на трассе в Байкальске: столкнулись пять автомобилей
Сергей Сокол: деньги на ремонт соцобъектов в Осинском районе должны быть выделены в 2020 году
Маршрутка и автобус столкнулись в центре Иркутска: пострадал один пассажир
Артем Черноусов стал лучшим спортсменом Иркутской области в 2019 году
В АО «Ангарскцемент» модернизирована система аспирации двух цементных мельниц
«Полюс» занял первое место в рейтинге открытости WWF
Базу отдыха «Песчанка» на Байкале оштрафовали на 1,4 миллиона рублей за мусор, закопанный в лесу
АО "Труд" стало победителем Всероссийского конкурса «Дороги России - 2019»
Тюремный гроссмейстер: иркутский осужденный занял второе место на всероссийском шахматном турнире
В Братске ищут 58-летнего мужчину с татуировкой в виде головы черта