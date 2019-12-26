2019-12-26T06:49:52+03:00
Происшествия

Отец 7 детей из Братска пошутил о бомбе на 3 года условно

Он сообщил о бомбе, заложенной в клубе-ресторане
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Отец 7 детей из Братска пошутил о бомбе на 3 года условноОтец 7 детей из Братска пошутил о бомбе на 3 года условноФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Обычный отдых в клубе-ресторане в апреле этого года закончился судимостью для 34-летнего отца 7 детей из Братска. Все началось с того, что уже опьяневший мужчина решил покурить в помещении, где это делать было запрещено. Это заметил охранник заведения, который тут же попросил его оплатить штраф в 5 тысяч рублей. Такой суммы у посетителя с собой не было, поэтому он предложил оставить свой паспорт вместо денег, но охранник не согласился. Разгоряченному алкоголем гостю это не понравилось, и он решил вызвать полицию.

А чтобы наряд приехал быстрее, он сообщил, что в помещении клуба-ресторана заложена бомба. Уже через несколько минут в заведение прибыли оперативники, врачи, и специальные службы. Клуб оцепили и вывели из него всех посетителей. После обследования помещений никаких взрывных устройств, конечно, не нашли. В отношении горе-шутника завели уголовное дело за ложное сообщение о готовящемся взрыве. На днях он услышал приговор. В зале суда, мужчина рассказал, что сожалеет о случившемся, раскаивается и обязуется больше так не шутить. Кроме того, он добавил, что теперь вообще завязал с алкоголем.

- Были учтены такие смягчающие обстоятельства, как наличие семерых малолетних детей раскаяние в содеянном, состояние здоровья, - сообщили в пресс-службе Братского городского суда. – Он приговорен к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Иркутске и Братске полицейские закрыли два наркопритона, организованные в квартирах
Попавшую в аварию женщину-инвалида спасли сотрудники ДПС в Иркутской области
Жители микрорайона Солнечный в Иркутске остались без света
От автомобиля остался только кузов: микроавтобус сгорел на улице Кирпичной в Иркутске
Отец 7 детей из Братска пошутил о бомбе на 3 года условно
«Ростелеком» в Иркутске обучил пенсионеров компьютерной грамотности
Более 800 000 рублей перевели мошенникам жители Братска
Иркутянин купил «путевку» в Таиланд у мошенников и остался дома
Получат медаль и орден: иркутских лимнологов удостоили высоких государственных наград
Выловила омуля на 152 000 руб.: иск о взыскании ущерба с жительницы Бурятии направлен в суд
Прогноз погоды в Иркутске на 26 декабря: ветер до 9 м/с
Лови волну: иркутский футболист Андрей Ещенко в отпуске занялся серфингом
Для проезда со 2 января закрывают участок по улице Култукской в Иркутске
Мужчину, пытавшегося замаскировать убийство жены под суицид, задержали в Бурятии
Сначала деньги, потом товар: аферистка из Иркутской области продавала через интернет экзотические растения
В Ангарске сожгли экзотические орехи из Австралии
Массовое ДТП на трассе в Байкальске: столкнулись пять автомобилей
Сергей Сокол: деньги на ремонт соцобъектов в Осинском районе должны быть выделены в 2020 году
Маршрутка и автобус столкнулись в центре Иркутска: пострадал один пассажир
Артем Черноусов стал лучшим спортсменом Иркутской области в 2019 году
В АО «Ангарскцемент» модернизирована система аспирации двух цементных мельниц
«Полюс» занял первое место в рейтинге открытости WWF
Базу отдыха «Песчанка» на Байкале оштрафовали на 1,4 миллиона рублей за мусор, закопанный в лесу
АО "Труд" стало победителем Всероссийского конкурса «Дороги России - 2019»
Тюремный гроссмейстер: иркутский осужденный занял второе место на всероссийском шахматном турнире
В Братске ищут 58-летнего мужчину с татуировкой в виде головы черта