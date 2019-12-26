Отец 7 детей из Братска пошутил о бомбе на 3 года условно

СЕГОДНЯ 06:49 2019-12-26T06:49:52+03:00

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Обычный отдых в клубе-ресторане в апреле этого года закончился судимостью для 34-летнего отца 7 детей из Братска. Все началось с того, что уже опьяневший мужчина решил покурить в помещении, где это делать было запрещено. Это заметил охранник заведения, который тут же попросил его оплатить штраф в 5 тысяч рублей. Такой суммы у посетителя с собой не было, поэтому он предложил оставить свой паспорт вместо денег, но охранник не согласился. Разгоряченному алкоголем гостю это не понравилось, и он решил вызвать полицию.

А чтобы наряд приехал быстрее, он сообщил, что в помещении клуба-ресторана заложена бомба. Уже через несколько минут в заведение прибыли оперативники, врачи, и специальные службы. Клуб оцепили и вывели из него всех посетителей. После обследования помещений никаких взрывных устройств, конечно, не нашли. В отношении горе-шутника завели уголовное дело за ложное сообщение о готовящемся взрыве. На днях он услышал приговор. В зале суда, мужчина рассказал, что сожалеет о случившемся, раскаивается и обязуется больше так не шутить. Кроме того, он добавил, что теперь вообще завязал с алкоголем.

- Были учтены такие смягчающие обстоятельства, как наличие семерых малолетних детей раскаяние в содеянном, состояние здоровья, - сообщили в пресс-службе Братского городского суда. – Он приговорен к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU