СЕГОДНЯ 07:34 2019-12-26T07:34:49+03:00

От автомобиля остался только кузов: микроавтобус сгорел на улице Кирпичной в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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От микроавтобуса на улице 1-ой Кирпичной в Иркутске остался только сгоревший кузов. Вчера, 25 декабря, ближе к 12 ночи, машина загорелась на стоянке. Когда спасатели прибыли на место пожара, автомобиль полностью охватил огонь. К счастью, в момент происшествия в салоне пассажиров не было. Пострадавших и погибших нет.

- Спасти транспортное средство не удалось, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Почему автомобиль загорелся неизвестно. Дознаватели выясняют: поджег ли кто-то автомобиль или возгорание произошло из-за неисправности автомобиля.

Сообщение о пожаре поступило в 23:37. Через 20 минут, в 23:58, автомобиль удалось полностью потушить. Сейчас проводится проверка по факту происшествия.

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ИСТОЧНИК KP.RU