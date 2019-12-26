2019-12-26T07:58:23+03:00
Общество

Жители микрорайона Солнечный в Иркутске остались без света

Бригада уже выехала на устранение аварийного отключения
Виктория ГЕРКО
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Жители микрорайона Солнечный в Иркутске остались без света. Фото: пресс-служба Иркутской электросетевой компании.Жители микрорайона Солнечный в Иркутске остались без света. Фото: пресс-служба Иркутской электросетевой компании.
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Ни чая не попить, ни телевизор не включить. Света в домах нет. Сегодня, 26 декабря, в 11:41 произошло аварийное отключение электроэнергии в микрорайоне Солнечный в Иркутске. Но терпеть неудобства иркутянам придется недолго. Уже во второй половине дня электричество обещают вернуть.

- Причина аварийного отключения электричества неизвестна, - сообщает пресс-служба Иркутской электросетевой компании на официальной странице в соцсети Facebook. – Бригада «Южных электрических сетей» уже начала работу по восстановлению электроэнергии и установления причин аварии.

Сейчас свет отсутствует в домах на улице Байкальской и на проспекте Маршала Жукова. Примерное время восстановления электроснабжения 15:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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