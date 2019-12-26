2019-12-26T08:37:32+03:00
Общество

Попавшую в аварию женщину-инвалида спасли сотрудники ДПС в Иркутской области

Капитан Анушаван Нурбекян и лейтенант Антон Лыхно, пришли на помощь пострадавшей и ее мужу
Виктория ГЕРКО
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Попавшую в аварию женщину-инвалида спасли сотрудники ДПС в Иркутской областиПопавшую в аварию женщину-инвалида спасли сотрудники ДПС в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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«Помогите, мы с женой попали в ДТП». Мужчина взволнованным голосом позвонил в полицию и рассказал, что в 20-километрах от города Байкальска на трассе Р-258 «Байкал» он с супругой попал в аварию. Водитель врезался в бетонное ограждение. Видимо, превысил скорость. Сам добраться до автосервиса он не мог - автомобиль полностью разбит. Осложняло ситуацию, что с ним была жена-инвалид. Самостоятельно она не могла передвигаться, ездила в коляске.

- Как только поступил звонок об аварии, на место происшествия выехали два инспектора ДПС, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. - Они помогли паре довезти автомобиль до ближайшего автосервиса. А после отвезли их в гостиницу

Неизвестно, чтобы было бы, если бы капитан Анушаван Нурбекян и лейтенант Антон Лыхно не пришли на помощь паре. Когда супруги уезжали домой, они поблагодарили автоинспекторов за то, что помогли и не оставили в сложной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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