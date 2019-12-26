В Иркутске и Братске полицейские закрыли два наркопритона, организованные в квартирах

СЕГОДНЯ 08:58 2019-12-26T08:58:41+03:00

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Очередной наркопритон удалось накрыть полицейским из Иркутска. Оказалось, что организовал его 35-летний мужчина, который ранее уже был судим. Причем для этого, он предоставлял наркоманам свою собственную квартиру в доме по улице Лыткина. Там он и квартиросъемщики употребляли запрещенные вещества.

- В ходе обыска сыщики нашли и изъяли множество шприцов, полиэтиленовых пакетов, пластиковых бутылок и фольгу, - сообщает ГУ МВД России по Иркутской области. – В этот же день похожее преступление полицейские пресекли в Братске. Там 47-летний также неоднократно судимый братчанин целый месяц сдавал квартиру для наркоманов.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по области, на мужчин заведены уголовные дела за организацию и содержание притонов. Им грозит лишение свободы на срок до четырех лет. Добавим, что в этом году, полицейские накрыли в Иркутской области уже 26 наркопритонов.

ИСТОЧНИК KP.RU