Помоги собрать на лечение: мошенница из Бурятии обманом украла у друга по переписке 250 тысяч рублей
Подруга по переписке оказалась мошенницей. Только узнал об этом мужчина из Улан-Удэ после того, как перевел ей 250 тысяч рублей. Она якобы тяжело заболела, но денег на лечение у нее, увы, не оказалось. Никто, кроме приятеля из социальных сетей, не мог ей помочь.
- Женщина еще в 2014 году зарегистрировалась под вымышленным именем в одной из социальных сетей, - сообщают в пресс-службе прокуратуры по республике Бурятия. – Там же она и познакомилась с мужчиной. В ходе переписки обманутый начал доверять ей. Между ним и мошенницей сложились дружеские отношения.
Целых два года - с 2015 по 2017 - мужчина переводил мошеннице деньги. По итогу на счете аферистки прибавилось 250 тысяч рублей. На женщину завели уголовное дело за мошенничество в крупном размере. Суд приговорил ее к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно. Деньги, потраченные на лечение, частично вернули обманутому мужчине.
ИСТОЧНИК KP.RU