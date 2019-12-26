Помоги собрать на лечение: мошенница из Бурятии обманом украла у друга по переписке 250 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:41 2019-12-26T09:41:09+03:00

Аферистка познакомилась с мужчиной в социальных сетях и два года выманивала из него деньги

Изменить размер текста: A A

Подруга по переписке оказалась мошенницей. Только узнал об этом мужчина из Улан-Удэ после того, как перевел ей 250 тысяч рублей. Она якобы тяжело заболела, но денег на лечение у нее, увы, не оказалось. Никто, кроме приятеля из социальных сетей, не мог ей помочь.

- Женщина еще в 2014 году зарегистрировалась под вымышленным именем в одной из социальных сетей, - сообщают в пресс-службе прокуратуры по республике Бурятия. – Там же она и познакомилась с мужчиной. В ходе переписки обманутый начал доверять ей. Между ним и мошенницей сложились дружеские отношения.

Целых два года - с 2015 по 2017 - мужчина переводил мошеннице деньги. По итогу на счете аферистки прибавилось 250 тысяч рублей. На женщину завели уголовное дело за мошенничество в крупном размере. Суд приговорил ее к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно. Деньги, потраченные на лечение, частично вернули обманутому мужчине.

ИСТОЧНИК KP.RU