СЕГОДНЯ 03:19 2019-12-27T03:19:09+03:00

Прогноз погоды 27 декабря в Иркутске: ветер до 12 м/с Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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В Иркутске в пятницу, 27 декабря, ожидается переменная облачность. Возможен небольшой снег. Ветер днем подует северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Утром столбики уличных термометров покажут -15…-17 градусов, днем за окном до -13…-15.

- По области - облачная с прояснениями погода, небольшой снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер дует западный, северо-западный со скоростью 2-7 м/с, порывы до 14 м/с.

Температура воздуха в регионе в течение суток -20…-25, местами до -28…-33 градусов. В южных районах Приангарья теплее, там утром -15…-20, днем, по прогнозам синоптиков, -13…-18 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU